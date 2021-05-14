В Киеве полицейские задержали 39-летнего мужчину, который убил и расчленил тело собственной 64-летней матери. Он утверждает, что это была самозащита и якобы мать над ним издевалась.
О пропаже потерпевшей сообщила ее коллега после того, как та не появилась на работе. Она также сообщила, что женщина часто конфликтовала с сыном.
Уже в доме полицейские нашли фрагменты тела 64-летней женщины. Вскоре они разыскали сына, который хотел сбежать. Его задержали на ж/д вокзале в Белой Церкви.
В полиции сообщили, что после расчленения мужчина закопал некоторые части тела матери в одном из лесов. Ценное имущество потерпевшей он сдал в ломбард.
По его словам, причиной такого поступка стали якобы издевательства со стороны матери.
— Она надо мной издевалась сильно. Я не мог этого терпеть уже, вены резал из-за нее, — заявил он.
Правоохранители решили назначить судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы установить уровень вменяемости задержанного.
Сейчас продолжается следствие. Открыто дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Расчленил знакомого в Киеве
Ранее в Киеве задержали мужчину, который убил и расчленил знакомого, чье тело обнаружили 28 апреля в Голосеевском районе столицы.
Он убил, расчленил и поместил тело своей жертвы в сумку, которую затем оставил в кустах в одном из переулков.