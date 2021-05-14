У Києві поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який вбив і розчленував тіло власної 64-річної матері. Він стверджує, що це був самозахист і нібито мати над ним знущалася.

Про зникнення потерпілої повідомила її колега після того, як та не з’явилася на роботі. Вона також повідомила, що жінка часто конфліктувала з сином.

Уже в будинку поліцейські знайшли фрагменти тіла 64-річної жінки. Незабаром вони розшукали сина, який хотів втекти. Його затримали на залізничному вокзалі в Білій Церкві.

У поліції повідомили, що після розчленування чоловік закопав деякі частини тіла матері в одному з лісів. Цінне майно вбитої він здав до ломбарду.

За його словами, причиною такого вчинку стали нібито знущання з боку матері.

– Вона з мене знущалася сильно. Я не міг цього терпіти вже, вени різав через неї, – заявив він.

Правоохоронці вирішили призначити судово-психіатричну експертизу, щоб встановити рівень осудності затриманого.

Зараз триває слідство. Відкрито справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розчленував знайомого в Києві

Раніше в Києві затримали чоловіка, який вбив і розчленував знайомого, чиє тіло виявили 28 квітня в Голосіївському районі столиці.

Він убив, розчленував і помістив тіло своєї жертви в сумку, яку потім залишив у кущах в одному з провулків.