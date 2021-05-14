Улицу Пушкинскую, которая находится в центре Киева, залило кипятком из-за аварии на трубопроводе.
Вода желтоватого цвета начала течь от одного из зданий по склону вниз, заливая смесью кипятка и кусками земли проезжую часть и тротуар. Но, несмотря на это, автомобили могут двигаться по дороге беспрепятственно.
В КГГА заявили, что уже начали устранять последствия аварии. Но из-за этого временно пришлось приостановить подачу горячей воды в четырех домах.
Трубопровод, где произошла авария, был проложен еще 70 лет назад — в 1951 году.
Это уже не первый случай аварии на теплосети. Так, в апреле этого года в Соломенском районе Киева улицу Авиаконструктора Антонова также залило кипятком. Тогда причиной затопления стал прорыв трубы.
Но, несмотря на аварию, автомобили почти беспрепятственно могли двигаться по части залитой дороги.
Кроме того, в отличие от случая на улице Пушкинской, пешеходная зона улицы Авиаконструктора Антонова не была затопленной.
Фото: Киев Оперативный