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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В центре Киева прорвало трубу, которой 70 лет — улицу залило кипятком

пушкінська аварія

Улицу Пушкинскую, которая находится в центре Киева, залило кипятком из-за аварии на трубопроводе.

Вода желтоватого цвета начала течь от одного из зданий по склону вниз, заливая смесью кипятка и кусками земли проезжую часть и тротуар. Но, несмотря на это, автомобили могут двигаться по дороге беспрепятственно.

В КГГА заявили, что уже начали устранять последствия аварии. Но из-за этого временно пришлось приостановить подачу горячей воды в четырех домах.

Трубопровод, где произошла авария, был проложен еще 70 лет назад — в 1951 году.

Это уже не первый случай аварии на теплосети. Так, в апреле этого года в Соломенском районе Киева улицу Авиаконструктора Антонова также залило кипятком. Тогда причиной затопления стал прорыв трубы.

Но, несмотря на аварию, автомобили почти беспрепятственно могли двигаться по части залитой дороги.

Кроме того, в отличие от случая на улице Пушкинской, пешеходная зона улицы Авиаконструктора Антонова не была затопленной.

Фото: Киев Оперативный

Источник: КГГА

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