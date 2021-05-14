Вулицю Пушкінську, що знаходиться у центрі Києва, залило окропом через аварію на трубопроводі.

Вода жовтуватого кольору почала текти від однієї з будівель схилом до низу, заливаючи сумішшю окропу і шматками ґрунту проїжджу частину і тротуар. Але, попри це, автомобілі можуть рухатися дорогою безперешкодно.

У КМДА заявили, що вже почали усувати наслідки аварії. Але через це тимчасово довелося призупинити подачу гарячої води до чотирьох будинків.

Трубопровід, де сталася аварія, був прокладений ще 70 років тому – у 1951 році.

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Це вже не перший випадок аварії на тепломережі. Так, у квітні цього року у Соломянському районі Києва вулицю Авіаконструктора Антонова також залило окропом. Тоді причиною затоплення став прорив труби.

Але, попри аварію, автомобілі майже безперешкодно могли рухатися частиною залитої дороги.

Крім того, на відміну від випадку на вулиці Пушкінській, пішохідна зона вулиці Авіаконструктора Антонова не була затопленою.

Фото: Київ Оперативний