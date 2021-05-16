Вбивство 6-річного хлопчика у Києві: суд засудив чоловіка на 13 років ув'язнення

Деснянський районний суд визнав винним та покарав 38-річного чоловіка на 13 років позбавлення волі за шокуючий злочин.

Влітку 2020 року у будинку на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі в Києві з вікна багатоповерхівки випав 6-річний хлопчик.

Через декілька днів дитина померла в лікарні від отриманих травм. За даними поліції, хлопчика побив його хрещений батько, який напередодні перебрав з алкоголем.

Під час слідства слідчі призначили 38-річному чоловікові судово-психіатричну експертизу, яка встановила, що підозрюваний усвідомлював, що він коїть. У залі суду чоловік зізнався у злочині.

Уродженця Волинської області засудили за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Наразі чоловіка засудили на 13 років ув’язнення.

Вбивство у Києві

Нещодавно сталося шокуюче вбивство у Києві – чоловік розчленував тіло власної 64-річної матері. Про зникнення жінки повідомила її колега після того, як вона не прийшла на роботу.

Колега потерпілої також повідомила, що жінка часто конфліктувала з сином. Після злочину чоловік закопав деякі частини тіла в одному з лісів, а цінне майно матері здав до ломбарду.