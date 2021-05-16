PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Побив та викинув з вікна 6-річного хлопчика: київський суд покарав хрещеного батька на 13 років

Побив та викинув з вікна 6-річного хлопчика: київський суд покарав хрещеного батька на 13 років

Деснянський районний суд визнав винним та покарав 38-річного чоловіка на 13 років позбавлення волі за шокуючий злочин.

Влітку 2020 року у будинку на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі в Києві з вікна багатоповерхівки випав 6-річний хлопчик.

Через декілька днів дитина померла в лікарні від отриманих травм. За даними поліції, хлопчика побив його хрещений батько, який напередодні перебрав з алкоголем.

Читайте
Пошкодження голови та ножові поранення: у Миколаєві вбили відомого історика

Під час слідства слідчі призначили 38-річному чоловікові судово-психіатричну експертизу, яка встановила, що підозрюваний усвідомлював, що він коїть. У залі суду чоловік зізнався у злочині.

Уродженця Волинської області засудили за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Наразі чоловіка засудили на 13 років ув’язнення.

Вбивство 6-річного хлопчика у Києві: суд засудив чоловіка на 13 років ув'язнення

Вбивство у Києві

Нещодавно сталося шокуюче вбивство у Києві – чоловік розчленував тіло власної 64-річної матері. Про зникнення жінки повідомила її колега після того, як вона не прийшла на роботу.

Колега потерпілої також повідомила, що жінка часто конфліктувала з сином. Після злочину чоловік закопав деякі частини тіла в одному з лісів, а цінне майно матері здав до ломбарду.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка