Силовики в Виннице задержали группировку мошенников, которые на миллионы гривен обманули аграриев. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Их задержали после очередной махинации в Хмельницкой области.

— Под предлогом купли-продажи зерна злоумышленники совершили более десятка преступных эпизодов в разных регионах страны. Все задержанные ранее судимы за имущественные преступления и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания, — сообщили в полиции.

Мошенники на сайтах искали аграриев, которые продавали зерно и одновременно договаривались с фермерами, готовыми его купить. Когда водители со стороны покупателя приезжали за зерном, злоумышленники выдавали себя за представителей продавца, забирали деньги и скрывались. Таким образом покупатель оставался без зерна и денег.

— По информации следствия, злоумышленники нанесли миллионные убытки более десяти фермерам из разных регионов, — отметили в полиции.

Задержанным сообщили о подозрении по ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Им грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Мошенничество

В конце февраля на Днепропетровщине мошенники обманули 100 человек на сумму более 1 млн грн под видом финансирования торгов на биржах.

Через веб-сайт предлагали заработать, приняв участие в финансовых операциях на международных биржах.