17 мая 2021 года Украину накрыла непогода, сильные дожди и значительные порывы ветра наблюдались в ряде регионов.

В связи с этим в населенных пунктах страны фиксировалось затопление улиц и обесточивание.

В частности, в Одессе из-за обильных осадков затопило проезжую часть в районе улицы Среднефонтанской.

Автомобилям приходилось не ехать, а плыть, чтобы преодолеть этот участок дороги, пишут местные СМИ.

Они поделились кадрами затопления улицы в Одессе.











Потоп в Одессе и дома без света: последствия непогоды в Украине / 3 фотографии

Кроме того, из-за сильных порывов ветра по состоянию на утро 17 мая произошло обесточивание 120 населенных пунктов в пяти областях.

По информации ГСЧС, большего всего их было в Днепропетровской (59), Херсонской (29) и Кировоградской (27) областях.

Штормовое предупреждение в Украине

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий во вторник, 18 мая 2021 года.

В стране ожидаются грозы и шквальный ветер.

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Источник: Оdessa.Оnline, ГСЧС

Фото: Оdessa.Оnline