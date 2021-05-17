17 мая 2021 года Украину накрыла непогода, сильные дожди и значительные порывы ветра наблюдались в ряде регионов.
В связи с этим в населенных пунктах страны фиксировалось затопление улиц и обесточивание.
В частности, в Одессе из-за обильных осадков затопило проезжую часть в районе улицы Среднефонтанской.
Автомобилям приходилось не ехать, а плыть, чтобы преодолеть этот участок дороги, пишут местные СМИ.
Они поделились кадрами затопления улицы в Одессе.
Кроме того, из-за сильных порывов ветра по состоянию на утро 17 мая произошло обесточивание 120 населенных пунктов в пяти областях.
По информации ГСЧС, большего всего их было в Днепропетровской (59), Херсонской (29) и Кировоградской (27) областях.
Штормовое предупреждение в Украине
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий во вторник, 18 мая 2021 года.
В стране ожидаются грозы и шквальный ветер.
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Источник: Оdessa.Оnline, ГСЧС
Фото: Оdessa.Оnline