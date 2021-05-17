17 травня 2021 року Україну накрила негода, значні дощі та пориви вітрів спостерігалися у низці регіонів.

Через це у населених пунктах країни фіксувалося затоплення вулиць та знеструмлення.

Зокрема, в Одесі через рясні опади затопило частину вулиці Середньофонтанської.

Автомобілям доводилося не їхати, а плисти, щоб подолати цю ділянку дороги, пишуть місцеві ЗМІ.

Вони поділилися кадрами затоплення вулиці в Одесі.











Потоп в Одесі та будинки без світла: наслідки негоди в Україні / 3 фотографии

Крім того, через значні пориви вітру станом на ранок 17 травня відбулося знеструмлення 120 населених пунктів у п’яти областях.

За інформацією ДСНС, нійбільше їх було у Дніпропетровській (59), Херсонській (29) та Кіровоградській (27) областях.

Штормове попередження в Україні

Українців попереджають про погіршення погодних умов у вівторок, 18 травня 2021 року.

У країні очікуються грози та шквальний вітер.

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Джерело: Оdessa.Оnline, ДСНС

Фото: Оdessa.Оnline