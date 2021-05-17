Погода в Украине 18 мая 2021 года не порадует граждан страны солнцем и безоблачным небом. На территории страны объявлено штормовое предупреждение.

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях, а именно о грозах, граде и шквалах 15-20 м/с.

Такой погода будет почти на всей территории Украины, кроме северных областей.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Граждан призывают быть бдительными и осторожными.

Погода в Украине в мае

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в мае будет отмечаться изменчивостью.

Теплые и солнечные дни будут меняться периодами незначительного похолодания. Кроме того, следует ждать осадков с грозами, значительными порывами ветра.

Подробный прогноз погоды в Украине на май 2021 смотрите в материалах на сайте Факты ICTV.