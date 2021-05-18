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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

На Одесщине разыскивают мужчину, который похитил женщину с ребенком и больше недели прятал

поліція

В Одесской области мужчина похитил 23-летнюю девушку вместе с дочерью и прятал их от родственников. Таким образом он пытался заставить ее к совместному проживанию.

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался 46-летний житель Измаила.

Он, похитив девушку и ее дочь, перевозил их из одного населенного пункта в другой, чтобы скрыть от родственников и полицейских.

Больше недели разыскивали пропавших. И все же правоохранителям удалось найти женщину с ребенком и похитителя.

Однако как только злоумышленнику объявили подозрение и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, он начал скрываться. В результате его объявили в розыск.

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Похищение бизнесмена в Тернополе

Зимой в Тернополе напали на бизнесмена, который в Киеве занимается криптовалютой.

Нападение произошло когда он вместе с женой возвращался с празднования дня рождения родственника.

На мужчину надели наручники, затолкали его в багажник и вывезли в неизвестном направлении. Всю ночь его жестоко пытали и требовали деньги. Также злоумышленники угрожали убить жену бизнесмена.

Подробнее о похищении столичного бизнесмена в Тернополе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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