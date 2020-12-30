Катували і вимагали $800 тис.: у Тернополі викрали столичного бізнесмена

У Тернополі напали на бізнесмена, який у Києві займається криптовалютою. Напад стався коли він разом з дружиною повертався зі святкування дня народження родича.

На чоловіка вдягнули кайданки, запхали його в багажник і вивезли у невідомому напрямку. Цілу ніч його жорстоко катували і вимагали гроші – $800 тис. Також зловмисники погрожували вбити дружину бізнесмена, яку викрали.

Вони відібрали у чоловіка особисті речі, але не помітили в куртці старий телефон. Скориставшись моментом, коли злочинці під ранок вийшли на перекур, він тишком дістав його та викликав поліцію. Невдовзі правоохоронці знайшли і дружину бізнесмена.

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Викрадачами виявилися мешканці Тернопільщини, які вважаються представниками місцевого криміналітету. Дехто з них уже має судимість за продаж наркотиків.

Із семи причетних до злочину наразі затримали лише трьох. Ще один – організатор – сам здався поліції. Співорганізатору та виконавцю суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Викрадення у Миколаєві

У Миколаєві затримали викрадачів підприємця, які вимагали $47 тис. неіснуючого боргу. Себе вони позиціонували, як представники криміналітету.

Силовики затримали зловмисників на одній із автозаправних станцій обласного центру, коли потерпілий передавав їм 130 тис. грн.