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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Одещині розшукують чоловіка, який викрав жінку з дитиною і понад тиждень переховував

поліція

На Одещині чоловік викрав 23-річну дівчину разом із донькою та переховував їх від родичів. Таким чином він намагався змусити її до спільного проживання.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився 46-річний мешканець Ізмаїлу.

Він, викравши дівчину та її доньку, перевозив їх з одного населеного пункту до іншого, щоб сховати від родичів та поліцейських.

Понад тиждень розшукували зниклих. І все ж таки правоохоронцям вдалося знайти жінку з дитиною та викрадача.

Однак як тільки зловмиснику оголосили підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він почав переховуватися. Внаслідок цього його оголосили в розшук.

Чоловік, який викрав інку із дитиною на Одещині

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Викрадення бізнесмена у Тернополі

Взимку в Тернополі напали на бізнесмена, який у Києві займається криптовалютою.

Напад стався коли він разом із дружиною повертався зі святкування дня народження родича.

На чоловіка вдягнули кайданки, запхали його в багажник і вивезли у невідомому напрямку. Цілу ніч його жорстоко катували і вимагали гроші. Також зловмисники погрожували вбити дружину бізнесмена.

Детальніше про викрадення столичного бізнесмена у Тернополі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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