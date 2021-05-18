На Одещині розшукують чоловіка, який викрав жінку з дитиною і понад тиждень переховував

На Одещині чоловік викрав 23-річну дівчину разом із донькою та переховував їх від родичів. Таким чином він намагався змусити її до спільного проживання.
За даними правоохоронців, зловмисником виявився 46-річний мешканець Ізмаїлу.
Він, викравши дівчину та її доньку, перевозив їх з одного населеного пункту до іншого, щоб сховати від родичів та поліцейських.
Понад тиждень розшукували зниклих. І все ж таки правоохоронцям вдалося знайти жінку з дитиною та викрадача.
Однак як тільки зловмиснику оголосили підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він почав переховуватися. Внаслідок цього його оголосили в розшук.
Викрадення бізнесмена у Тернополі
Взимку в Тернополі напали на бізнесмена, який у Києві займається криптовалютою.
Напад стався коли він разом із дружиною повертався зі святкування дня народження родича.
На чоловіка вдягнули кайданки, запхали його в багажник і вивезли у невідомому напрямку. Цілу ніч його жорстоко катували і вимагали гроші. Також зловмисники погрожували вбити дружину бізнесмена.
Детальніше про викрадення столичного бізнесмена у Тернополі читайте на Фактах ICTV.