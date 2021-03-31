В Виннице мужчина едва жизнью было не поплатился из-за некачественного ремонта почти 10-летней давности. Заказчик, принимая работы, был вполне доволен и даже рассчитался.

Однако спустя почти 10 лет, мужчина разглядел недостатки и решил выбивать потраченные средства. Даже нанял для этого двух зэков, которые отдубасили жертву битой, а затем вывезли в лес.

Когда к 42-летнему мастеру по строительно-ремонтным работам позвонил незнакомый абонент и позвал осмотреть объект для работы, мужчина и не подозревал, чем закончится для него встреча с потенциальным клиентом.

На смотрины мастер уехал на своем автомобиле. Но как только мужчина вышел из салона, на него напали двое неизвестных, избили битой, затолкали обратно в машину и повезли в лесополосу.

В безлюдном месте мужчину уже ждали двое знакомых людей — сын и отец, у которых он когда-то делал ремонт. С тех пор прошло почти 10 лет, однако заказчики только теперь вздумали предъявить претензии и потребовали компенсации.

Били, угрожали ножом и запугивали — пока мастер не отдал часть денег. Однако вымогатели не успокоились после этого и выдвинули новые условия.

Строитель согласился, однако когда он оказался на свободе — пошел в полицию. Там быстро выяснили имена всех четырех рэкетиров. Чтобы запугать мастера, сын и отец позвали на помощь двух бывших зэков. Одного правоохранители до сих пор разыскивают, а вот трех участников банды уже нашли и объявили им подозрение.

Так называемый организатор преступления в суде оправдывается: вроде мастер — плохой человек. Строитель взял деньги наперед, однако выполнил не всю работу. Мол, хотели с ним просто поговорить и восстановить справедливость.

За похищение человека и вымогательство мужчины теперь имеют все шансы попасть в тюрьму, где хорошие ремонты — большая роскошь.

Смертельное ДТП в Винницкой области

В Винницкой области водитель сбил двух детей, на велосипеде переезжали дорогу. Из-за ДТП на Винниччине мальчики в возрасте 6 и 7 лет погибли на месте трагедии, а машина съехала в кювет и загорелась.

Согласно экспертизе, у парня обнаружили алкоголь в крови. Полиция задержала водителя, ему грозит тюремное заключение до 12 лет.