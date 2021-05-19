Во Львове произошло жестокое убийство 53-летнего мужчины с инвалидностью. Его окровавленное тело обнаружила в квартире сожительница, когда вечером вернулась домой.

Полиция установила, что потерпевшего сначала зарезали, нанеся шесть ударов ножом в живот, а потом еще несколько раз ударили молотком по голове. Чтобы избавиться от следов преступления, пытались сжечь.

Правоохранители напали на след убийцы практически сразу. Под подозрение попал его близкий друг и бывший одноклассник.

Он часто наведывался к нему в гости, и, как правило, нетрезвым. Именно замечания потерпевшего по поводу пьянства и вызвало такую ​​агрессию.

После преступления мужчина схватил орудия убийства и выбросил их в ближайший мусорник, где их впоследствии нашла полиция.

Сосед и близкий друг погибшего рассказал, что в тот день не слышал шума или разговоров на повышенных тонах с его квартиры. Более того, представить не мог, чтобы его спокойный товарищ мог кого-то так обидеть, чтобы на него подняли руку.

Подозреваемого в убийстве уже задержали и должны избрать меру пресечения. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет.

Убийство под Киевом

В селе Тарасовка Киевской области мужчина убил свою 65-летнюю тетю и ограбил ее дом. Подозреваемый набрал кучу кредитов, по которым у него росли долги.

Он рассказал, что прокрался во двор и затаился, а когда тетя вышла кормить кур, ударил ее по голове.

Однако добыча была мизерной — всего 1 тыс. грн.