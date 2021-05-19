У Львові сталося жорстоке вбивство 53-річного чоловіка з інвалідністю. Його закривавлене тіло виявила в квартирі співмешканка, коли ввечері повернулася додому.

Поліція встановила, що потерпілого спочатку зарізали, нанісши шість ударів ножем у живіт, а потім ще кілька разів вдарили молотком по голові. Аби позбутися слідів злочину, намагалися його спалити.

Правоохоронці натрапили на слід вбивці практично одразу. Під підозру потрапив його близький друг та колишній однокласник.

Він часто навідувався до нього в гості, і, як правило, нетверезим. Саме зауваження потерпілого щодо пиятики й викликало таку агресію.

Після злочину чоловік схопив знаряддя вбивства та викинув їх у найближчий смітник, де їх згодом знайшла поліція.

Сусід і близький друг загиблого розповів, що того дня не чув шуму або розмов на підвищених тонах з його квартири. Більш того, уявити не міг, щоб його спокійний товариш міг когось так образити, щоб на нього підняли руку.

Підозрюваного у вбивстві вже затримали та мають обрати запобіжний захід. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років.

Вбивство під Києвом

У селі Тарасівка Київської області чоловік вбив свою 65-річну тітку і пограбував її будинок. Підозрюваний набрав купу кредитів, за якими у нього зростали борги.

Він розповів, що прокрався у двір і зачаївся, а коли тітка вийшла годувати курей, вдарив її по голові.

Проте здобич була мізерною – лише 1 тис. грн.