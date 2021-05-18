18 травня в Черкасах на вулиці Гагаріна руку дев’ятирічного хлопчика затисло в металевому паркані, що огороджує трансформаторну підстанцію.

Самостійно звільнитись дитина не змогла.

Для порятунку хлопчика викликали співробітників ДСНС.

Школяра із травмою руки передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Застрягла в гойдалці

Наприкінці квітня в Павлограді Дніпропетровської області 10-річна дівчинка застрягла головою в гойдалці.

Рятувальники за допомогою електричних ножиць перерізали металеві конструкції та звільнили дівчинку з пастки.

За два тижні до цього в дитячій гойдалці застрягла 23-річна жителька Сміли Черкаської області. До порятунку залучали співробітників ДСНС міста.