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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Черкасах 9-річного хлопчика затисло в паркані

Руку хлопчика затисло в паркані

18 травня в Черкасах на вулиці Гагаріна руку дев’ятирічного хлопчика затисло в металевому паркані, що огороджує трансформаторну підстанцію.

Самостійно звільнитись дитина не змогла.

Для порятунку хлопчика викликали співробітників ДСНС.

Школяра із травмою руки передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Застрягла в гойдалці

Наприкінці квітня в Павлограді Дніпропетровської області 10-річна дівчинка застрягла головою в гойдалці.

Рятувальники за допомогою електричних ножиць перерізали металеві конструкції та звільнили дівчинку з пастки.

За два тижні до цього в дитячій гойдалці застрягла 23-річна жителька Сміли Черкаської області. До порятунку залучали співробітників ДСНС міста.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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