Лежу в крови, вижу гильзу: раненый рассказал подробности атаки на школу в Казани

Завхоз Мулланур Мустафин, который первым получил ранение в ходе стрельбы в школе №135 города Казань, пришел в себя.

Мужчина рассказал, что оказался на пути стрелка случайно, но все равно попытался остановить нападавшего.

— Лежу в крови, вижу гильзу, а сам думаю, где моя жена, жива ли она? Где сейчас? Как себя чувствует, — рассказал Мулланур Мустафин после того, как очнулся.

По словам мужчины, он столкнулся с 19 летним Ильназом Галявиевым в тот момент, когда собирался отнести болгарку в свою машину, которая была припаркована неподалеку от здания школы.

Работник учебного заведения лишь успел прикрыть дверь, когда нападавший выстрелил прямо в образовавшуюся щель, ранив рабочего.

Его супруга вела урок в одном из классов на втором этаже.

Благодаря оперативной реакции директора школы она сумела вовремя закрыть дверь и все то время, пока Галявиев ломился в помещение.

Арест казанского стрелка

Накануне районный суд Казани арестовал 19-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе, сроком на 2 месяца.

Сам подсудимый свою вину признал, однако раскаиваться отказался.

При этом Галявиев признал, что согласен с подобной мерой пресечения.

Источник: Telegram-канал Еду в Татарстан

Фото: МВД РФ