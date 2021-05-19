В Одессе конфликт между водителями закончился стрельбой — есть раненые

На улице Мясоедовской в ​​Одессе произошла перестрелка, в результате которой ранены двое мужчин.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель подрезал автомобиль, в котором ехали отец с сыном — 1975 и 1998 годов рождения.

Они якобы догнали водителя, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Тот достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону разгневанных нападающих, ранив одного в ногу, а другого – в живот.

Врачи скорой оказали помощь пострадавшим на месте инцидента. Сейчас они находятся в больнице на обследовании.

Стрелявший водитель скрылся. Чтобы его задержать, полицейские вводили спецоперацию Перехват.

Открыто уголовное производство по ст. 122 УКУ — Умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.