В Одессе конфликт между водителями закончился стрельбой — есть раненые

На улице Мясоедовской в Одессе произошла перестрелка, в результате которой ранены двое мужчин.
Предварительно установлено, что 41-летний водитель подрезал автомобиль, в котором ехали отец с сыном — 1975 и 1998 годов рождения.
Они якобы догнали водителя, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.
Тот достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону разгневанных нападающих, ранив одного в ногу, а другого – в живот.
Врачи скорой оказали помощь пострадавшим на месте инцидента. Сейчас они находятся в больнице на обследовании.
Стрелявший водитель скрылся. Чтобы его задержать, полицейские вводили спецоперацию Перехват.
Открыто уголовное производство по ст. 122 УКУ — Умышленное средней тяжести телесное повреждение.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.