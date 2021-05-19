В Одесі конфлікт між водіями закінчився стріляниною – є поранені

На вулиці М’ясоїдівській в Одесі сталася стрілянина, внаслідок якої поранено двох чоловіків.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій підрізав автомобіль, в якому їхали батько з сином – 1975 та 1998 років народження.

Вони нібито наздогнали кермувальника, між ними спалахнула сварка, яка переросла в бійку.

Той дістав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік розгніваних нападників, поранивши одного в ногу, а іншого – в живіт.

Лікарі швидкої надали допомогу потерпілим на місці інциденту. Нині вони перебувають в лікарні на обстеженні.

Водій, який стріляв, втік. Щоб його затримати, поліцейські вводили спецоперацію Перехват.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 122 ККУ – Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Бійка зі стріляниною у Кирилівці

17 травня у Кирилівці Запорізької області мешканець Дніпра влаштував стрілянину.

Спочатку між двома компаніями, де всі були напідпитку, виник конфлікт, який переріс у бійку.

Один із її учасників прийшов з рушницею і здійснив декілька пострілів. Він вцілив у 18-річного хлопця та 46-річного чоловіка.

Обоє отримали тяжкі поранення черевної порожнини, грудей та голови.