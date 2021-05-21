В Хмельницкой области правоохранители задержали украинца, который работал агентом Российской Федерации. Он выполнял задание российских спецслужб, предоставляя им важную информацию о ситуации в регионе и воинских частях, действующих в зоне ООС.

Кроме того, в 2014 году мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования так называемой ЛНР, где служил два года.

Оперативники задержали злоумышленника с поличным, когда он фотографировал колонну военной техники ВСУ. Открыто уголовное производство по факту государственной измены и создания террористической организации.

Сейчас идет процесс по избранию меры пресечения задержанному.

Читайте СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака

Недавно сотрудники СБУ разоблачили бывшего боевика “ДНР” — он служил в подразделении ВСУ. Следствие установило, что в 2014 году он дежурил на блок-посту так называемой ДНР.

Мужчине может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.