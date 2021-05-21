У Хмельницькій області правоохоронці затримали українця, який працював агентом Російської Федерації. Він виконував завдання російських спецслужб, надаючи їм важливу інформацію щодо ситуації у регіоні та військових частин, які діють в зоні ООС.

Крім того, у 2014 чоловік вступив у лави незаконного збройного формування так званої ЛНР, де служив два роки.

Оперативники затримали зловмисника на гарячому, коли той фотографував колону військової техніки ЗСУ. Відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради та створення терористичної організації.

Наразі триває процес щодо обрання запобіжного заходу затриманому.

Читайте СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака

Нещодавно співробітники СБУ викрили колишнього бойовика “ДНР” – він служив у підрозділі ЗСУ. Слідство встановило, що у 2014 році він чергував на блок-пості так званої ДНР.

Чоловіку може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.