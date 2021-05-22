Во Львовской области полицейские зафиксировали незаконную вырубку леса. Во время ее документирования правонарушитель подпольно выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителя и двух лесников, после чего скрылся.

Так, 21 мая около 22.40 лесники сообщили в полицию о том, что в одном из лесных массивов ГП Бродовский лесхоз возле села Лешнев они обнаружили подводу с бревнами деревьев сосны.

Поэтому на место выехали правоохранители. Около 00.15 они документировали факт незаконной порубки леса.

В то же время с противоположного берега реки неизвестный открыл огонь из ружья.

Он ранил 20-летнего полицейского, а также двух лесничих — 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства. После этого злоумышленник убежал на мотоцикле.

В результате обстрела полицейский получил проникающее огнестрельное ранение шеи. Его госпитализировали в больницу. А лесничих, после осмотра, медики отпустили домой.

Вскоре правоохранители установили, что стрелял 19-летний житель одного из сел Золочевского района.











На Львовщине 19-летний парень, который рубил лес, обстрелял полицию и лесников / 3 фотографии

Сейчас против злоумышленника открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы от девяти до 15 лет или пожизненное.

Стрельба в Киеве

Недавно в Киеве полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице и ранил военнослужащего.

Так, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого задержан достал пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента.