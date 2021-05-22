На Львівщині поліцейські зафіксували незаконну вирубку лісу. Під час її документування правопорушник підпільно вистрілив із мисливської рушниці у правоохоронця та двох лісничих, після чого втік.

Так, 21 травня близько 22.40 лісничі повідомили в поліцію про те, що в одному з лісових масивів ДП Бродівський лісгосп неподалік села Лешнів вони виявили підводу з колодами дерев сосни.

Тож на місце виїхали правоохоронці. Близько 00.15 вони документували факт незаконної порубки лісу.

Водночас із протилежного берега річки невідомий відкрив вогонь із рушниці.

Він поранив 20-річного поліцейського, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

Внаслідок обстрілу поліцейський отримав проникаюче вогнепальне поранення шиї. Його госпіталізували до лікарні. А лісничих, після огляду, медики відпустили додому.

Невдовзі правоохоронці встановили, що стріляв 19-річний житель одного з сіл Золочівського району.











На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників / 3 фотографии

Наразі проти зловмисника відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.

Хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від дев’яти до 15 років або довічне.

Стрілянина у Києві

Нещодавно у Києві поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці та поранив військовослужбовця.

Так, між чоловіками виник конфлікт, під час якого затриманий дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у опонента.