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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників

поліцейські затримали хлопця, який вирубував ліс

На Львівщині поліцейські зафіксували незаконну вирубку лісу. Під час її документування правопорушник підпільно вистрілив із мисливської рушниці у правоохоронця та двох лісничих, після чого втік.

Так, 21 травня близько 22.40 лісничі повідомили в поліцію про те, що в одному з лісових масивів ДП Бродівський лісгосп неподалік села Лешнів вони виявили підводу з колодами дерев сосни.

Тож на місце виїхали правоохоронці. Близько 00.15 вони документували факт незаконної порубки лісу.

Водночас із протилежного берега річки невідомий відкрив вогонь із рушниці.

Він поранив 20-річного поліцейського, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

Внаслідок обстрілу поліцейський отримав проникаюче вогнепальне поранення шиї. Його госпіталізували до лікарні. А лісничих, після огляду, медики відпустили додому.

Невдовзі правоохоронці встановили, що стріляв 19-річний житель одного з сіл Золочівського району.

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  • На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників
  • На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників
  • На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників
  • На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників
  • На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників
  • На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників
На Львівщині 19-річний хлопець, який вирубував ліс, обстріляв поліцію та лісників / 3 фотографии

 

Наразі проти зловмисника відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.

Хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від дев’яти до 15 років або довічне.

Стрілянина у Києві

Нещодавно у Києві поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці та поранив військовослужбовця.

Так, між чоловіками виник конфлікт, під час якого затриманий дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у опонента.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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