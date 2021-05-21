У Києві затримали чоловіка, який почав стріляти в людей на вулиці – ФОТО

У столиці поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці та поранив військовослужбовця.

20 травня близько 23 години вечора біля магазину на вулиці Верховинній компанія з кількох чоловіків голосно слухала музику та розпивала алкоголь, а один з перехожих зробив хлопцям зауваження.

Через це між чоловіками виник конфлікт, під час якого затриманий дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у опонента.

Потерпілим виявився 25-річний військовослужбовець, дві кулі влучили йому в ногу.

Хлопця довелося шпиталізувати, наразі його життю нічого не загрожує.

Затриманим виявився чоловік 1977 року народження, який також перебував під дією спиртного.

Правоохоронці виявили шість стріляних гільз, а також вилучили у злочинця два предмети схожі на пістолет Форт, а також набої різного калібру, карабін та два ножі.















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Виявилось, що на вилучену зброю чоловік має дозвільні документи.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 про хуліганство, за якою порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Конфлікт зі стріляниною

В Одесі конфлікт між водіями закінчився стріляниною, від якої постраждали двоє людей.

41-річний чоловік підрізав авто у якому їхали батько із сином, вони наздогнали його машину та почали сварку в ході якої агресивний порушник дістав пістолет і поранив одного з чоловіків в ногу, а іншого в живіт.