В Киеве произошел пожар — горело административное здание на Берковецкой улице

Утром 22 мая в Святошинском районе в Киеве произошел пожар в 10-этажном административном здании.

Пожар возник в админздании Эпицентра на Берковецкой улице на 10-м этаже. Его площадь достигала около 200 кв. м.

ДСНС отмечает, что тушение осложнилось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно привлекли два коленчатых подъемника (50 м и 90 м).

В 07.10 пожар на Берковецкой удалось локализовать, а в 07.32 пожарные его окончательно ликвидировали.

Сейчас спасатели проводят разбор конструкций. Всего к ликвидации пожара привлекли 40 пожарных и 10 единиц техники.











В Киеве произошел пожар в многоэтажном административном здании / 3 фотографии

Пожар на Львовщине

Недавно произошел пожар во Львовской области. Тогда загорелся рейсовый автобус Mercedes IRIZAR, в котором находилось 22 человек.

Среди них было 20 пассажиров и два водителя. Огонь уничтожил моторный отсек, более двух десятков мест для сидения и обшивки салона на площади 18 кв. м.