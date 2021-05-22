У місті Костянтинівка Донецької області сталася пожежа у квартирі приватного житлового будинку на двох господарів.
Це сталося на Волгоградській вулиці. Під час проведення розвідки пожежі ланкою газодимозахисної служби в кімнаті на підлозі виявили тіло жінки.
Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу вночі 22 травня о 00.19, а вогонь повністю ліквідували о 00.33. Причини пожежі встановлюють фахівці.
До ліквідації пожежі залучили 10 рятувальників з особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.
Пожежа у Києві
Вранці 22 травня сталася пожежа у Києві. Вогонь розгорівся на 10-му поверсі 10-поверхової адміністративної будівлі Епіцентру.
Площа пожежі сягала близько 200 кв. м. Ліквідація вогню ускладнилася високою температурою та щільним задимленням, однак вогнеборцям вдалося остаточно ліквідувати пожежу.