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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Костянтинівці сталася пожежа у квартирі приватного будинку – загинула жінка

У Костянтинівці сталася пожежа у квартирі приватного будинку – загинула жінка

У місті Костянтинівка Донецької області сталася пожежа у квартирі приватного житлового будинку на двох господарів.

Це сталося на Волгоградській вулиці. Під час проведення розвідки пожежі ланкою газодимозахисної служби в кімнаті на підлозі виявили тіло жінки.

Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу вночі 22 травня о 00.19, а вогонь повністю ліквідували о 00.33. Причини пожежі встановлюють фахівці.

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До ліквідації пожежі залучили 10 рятувальників з особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.

Пожежа у Києві

Вранці 22 травня сталася пожежа у Києві. Вогонь розгорівся на 10-му поверсі 10-поверхової адміністративної будівлі Епіцентру.

Площа пожежі сягала близько 200 кв. м. Ліквідація вогню ускладнилася високою температурою та щільним задимленням, однак вогнеборцям вдалося остаточно ліквідувати пожежу.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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