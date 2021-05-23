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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Умани 22-летний хасид устроил стрельбу в отеле с паломниками, его задержали

В Умани 22-летний хасид устроил стрельбу в отеле с паломниками, его задержали

В Умани 22 мая произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое хасидов.

Полиция задержала нападавшего — им также оказался израильский паломник. Причину стрельбы он объяснять отказался.

Инцидент произошел в отеле на улице Софьи Перовской.

22-летний парень оказался в центре конфликта с двумя мужчинами: когда аргументы закончились, он начал угрожать пистолетом.

Один хасид получил ранение в руку, другой — в грудную клетку. После совершенного парень сбежал из отеля и скрывался в городе.

  • В Умани 22-летний хасид устроил стрельбу в отеле с паломниками, его задержали
  • В Умани 22-летний хасид устроил стрельбу в отеле с паломниками, его задержали
  • В Умани 22-летний хасид устроил стрельбу в отеле с паломниками, его задержали
  • В Умани 22-летний хасид устроил стрельбу в отеле с паломниками, его задержали
В Умани 22-летний хасид устроил стрельбу в отеле с паломниками, его задержали / 2 фотографии

Раненые мужчины находятся в больнице, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Источник: Нацполиция

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