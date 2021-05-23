В Умані 22 травня сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє хасидів.

Поліція затримала нападника – ним також виявився ізраїльський паломник. Причину стрілянини він пояснювати відмовився.

Інцидент стався в готелі на вулиці Софії Перовської.

22-річний хлопець опинився в центрі конфлікту з двома чоловіками: коли аргументи закінчилися, він почав погрожувати пістолетом.

Один хасид отримав поранення в руку, інший – в грудну клітину. Після скоєного хлопець втік з готелю і переховувався в місті.







В Умані 22-річний хасид влаштував стрілянину в готелі з паломниками, його затримали / 2 фотографии

Поранені чоловіки перебувають в лікарні, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.