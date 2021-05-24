Во Львовской области двое мужчин, представляясь врачами, выманили у пенсионеров более 150 тыс. грн для якобы спасения их родных. Таким образом они обокрали минимум пять человек во Львове и области.

По данным правоохранителей, злоумышленники были жители Харьковской области в возрасте 30-ти и 35-ти лет. Раньше мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

Так, они, представляясь медиками, выманивали у людей деньги для якобы проведения неотложных операций для их близких родственников, которые “получили травмы во время ДТП”.

В частности, 21 мая в полицию за помощью обратилась 80-летняя жительница одного из сел района.

По ее словам, вечером к ней домой пришли двое мужчин. Они представились медиками и сообщили, что ее внучка попала в аварию и ей нужно провести сложную операцию.

Вследствие женщина отдала аферистам 19 тыс. грн для якобы спасения внучки.

Через несколько дней, 23 мая, в полицию обратилась еще одна пострадавшая, 74-летняя жительница соседнего села.

Как сообщила женщина, псевдо-медики выманили у нее 27 тыс. грн для якобы проведения операции дочери, которая, “травмировалась во время аварии”.

Однако вечером 23 мая правоохранители задержали мошенников в одном из отелей недалеко от Львова.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК.

Теперь аферистам грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

В Киеве пенсионер ограбил магазин

Недавно в столице возле станции метро Харьковская пенсионер с ножом пытался ограбить два магазина.

Так, утром 13 мая мужчина в возрасте примерно от 60 до 70 лет ворвался в один из небольших магазинов и забрал деньги из кассы — около 2 тыс. грн.

Однако грабителю удалось скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.