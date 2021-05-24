На Львівщині двоє чоловіків, представляючись лікарями, видурили у пенсіонерів понад 150 тис. грн для нібито порятунку їхніх рідних. Таким чином вони обікрали щонайменше п’ятьох осіб у Львові та області.

За даними правоохоронців, зловмисниками були жителі Харківської області віком 30-ти та 35-ти років. Раніше чоловіки вже притягувались до кримінальної відповідальності.

Так, вони, представляючись медиками, видурювали у людей гроші для нібито проведення невідкладних операцій для їхніх близьких родичів, які “травмувалися під час ДТП”.

Зокрема, 21 травня до поліції за допомогою звернулась 80-річна жителька одного з сіл району.

За її словами, ввечері до неї додому прийшли двоє чоловіків. Вони представились медиками та повідомили, що її онука потрапила у аварію і їй потрібно провести складну операцію.

Внаслідок жінка віддала аферистам 19 тис. грн для нібито порятунку онуки.

Через декілька днів, 23 травня, до поліції звернулась ще одна потерпіла, 74-річна мешканка сусіднього села.

Як повідомила жінка, псевдо-медики видурили у неї 27 тис. грн для нібито проведення операції доньці, яка, “травмувалась під час аварії”.

Однак ввечері 23 травня правоохоронці затримали шахраїв в одному з готелів неподалік Львова.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Тепер аферистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

У Києві пенсіонер пограбував магазин

Нещодавно у столиці неподалік станції метро Харківська пенсіонер з ножем намагався пограбувати два магазини.

Так, вранці 13 травня чоловік віком приблизно від 60 до 70 років увірвався до одного з невеликих магазинів та забрав гроші з каси – близько 2 тис. грн.

Однак грабіжнику вдалося втікти. Наразі його розшукує поліція.