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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

В Харькове на территории предприятия горело здание, спасли одного человека

Пожежа у Харкові

25 мая 2021 года в Харькове произошел пожар на территории предприятия, которое специализируется на выпуске систем управления носителей и космических объектов.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания, расположенного на территории Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) Коммунар, сообщение поступило в 16.47.

На место чрезвычайного происшествия отправились пожарные.

Огонь распространился на площади 150 кв. м. В 20.23 спасателям удалось преодолеть стихию.

В результате пожара никто не пострадал. Однако бойцы ГСЧС спасли одного человека.

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Пожар в Киеве

22 мая 2021 года в Святошинском районе Киева произошел пожар на территории 10-этажного административного здания.

Огонь распространился на площади 200 кв. м. Спасателям удалось обуздать стихию. Информации о погибших и пострадавших нет.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях Украины и мира читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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