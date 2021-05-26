25 мая 2021 года в Харькове произошел пожар на территории предприятия, которое специализируется на выпуске систем управления носителей и космических объектов.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания, расположенного на территории Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) Коммунар, сообщение поступило в 16.47.

На место чрезвычайного происшествия отправились пожарные.

Огонь распространился на площади 150 кв. м. В 20.23 спасателям удалось преодолеть стихию.

В результате пожара никто не пострадал. Однако бойцы ГСЧС спасли одного человека.

Пожар в Киеве

22 мая 2021 года в Святошинском районе Киева произошел пожар на территории 10-этажного административного здания.

Огонь распространился на площади 200 кв. м. Спасателям удалось обуздать стихию. Информации о погибших и пострадавших нет.

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