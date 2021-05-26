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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Харкові на території підприємства горіла будівля, врятовано одну особу

Пожежа у Харкові

25 травня 2021 року у Харкові сталася пожежа на території підприємства, яке спеціалізується на випуску систем управління носіїв та космічних об’єктів.

Вогонь спалахнув на четвертому поверсі будівлі, що розташована на території Державного науково-виробничого підприємства (ДНВП) Комунар, повідомлення надійшло о 16.47.

На місце надзвичайної події вирушили пожежники.

Вогонь поширився на площі 150 кв. м. О 20.23 рятувальникам вдалося побороти стихію.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Однак бійці ДСНС врятували одну особу.

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22 травня 2021 року у Святошинському районі Києва сталася пожежа на території 10-поверхової адміністративної будівлі.

Вогонь поширився на площі 200 кв. м. Рятувальникам вдалося приборкати стихію. Інформації про загиблих та постраждалих нема.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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