PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

В Виннице автомобиль сбил ребенка, водитель была в нетрезвом состоянии

руль авто

В Виннице произошло ДТП с пострадавшим, травмировался 13-летний мальчик.

Внедорожник во время движения врезался в забор, перевернулся и сбил подростка, который шел в попутном направлении в школу.

Окровавленного мальчика освободили из металлической ловушки и госпитализировали. Сейчас он в реанимации. У него повреждены нога, плечо, но самое страшное — травма головы. Ребенка уже прооперировали. Пациент находится в тяжелом состоянии.

За рулем находилась 43-летняя винничанка. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину задержали, за травмирование ребенка в ДТП ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте
Столкнулись два авто: в ДТП под Полтавой травмировались двое детей и женщина

ДТП в Киеве

В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.

В результате аварии три человека погибли, один — госпитализирован.

Больше новостей о ДТП читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка