В Виннице произошло ДТП с пострадавшим, травмировался 13-летний мальчик.

Внедорожник во время движения врезался в забор, перевернулся и сбил подростка, который шел в попутном направлении в школу.

Окровавленного мальчика освободили из металлической ловушки и госпитализировали. Сейчас он в реанимации. У него повреждены нога, плечо, но самое страшное — травма головы. Ребенка уже прооперировали. Пациент находится в тяжелом состоянии.

За рулем находилась 43-летняя винничанка. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину задержали, за травмирование ребенка в ДТП ей грозит до восьми лет лишения свободы.

ДТП в Киеве

В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.

В результате аварии три человека погибли, один — госпитализирован.

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