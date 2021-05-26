В Виннице произошло ДТП с пострадавшим, травмировался 13-летний мальчик.
Внедорожник во время движения врезался в забор, перевернулся и сбил подростка, который шел в попутном направлении в школу.
Окровавленного мальчика освободили из металлической ловушки и госпитализировали. Сейчас он в реанимации. У него повреждены нога, плечо, но самое страшное — травма головы. Ребенка уже прооперировали. Пациент находится в тяжелом состоянии.
За рулем находилась 43-летняя винничанка. Она была в состоянии алкогольного опьянения.
Женщину задержали, за травмирование ребенка в ДТП ей грозит до восьми лет лишения свободы.
ДТП в Киеве
В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.
В результате аварии три человека погибли, один — госпитализирован.
Больше новостей о ДТП читайте на Фактах ICTV.