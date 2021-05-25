В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, в результате аварии три человека погибли, одного — госпитализировали.
Авария унесла жизни водителя и пассажира Volkswagen, а также пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Дальнобойщика с ожогами и травмами госпитализировали.
В полиции рассматривают две версии этого ДТП.
Первая — дальнобойщик уснул за рулем, поэтому выехал на встречную полосу. Вторая — аварию спровоцировал пешеход, потому что перебегал дорогу перед грузовиком, и водитель, чтобы избежать наезда, вынужден был направить фуру в отбойник.
Сейчас правоохранители изучают обстоятельства смертельной аварии.
Смертельное ДТП
24 мая стало известно, что в Киеве на Житомирской трассе фура врезалась в металлический отбойник, вылетела на встречную полосу и столкнулась с авто.
В результате этого транспортные средства загорелись.
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Источник: Надзвичайні новини
Фото: Факты ICTV