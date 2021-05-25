PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Смертельное ДТП с грузовиком и авто в Киеве: полиция рассматривает две версии

ДТП у Києві

В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, в результате аварии три человека погибли, одного — госпитализировали.

Авария унесла жизни водителя и пассажира Volkswagen, а также пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Дальнобойщика с ожогами и травмами госпитализировали.

В полиции рассматривают две версии этого ДТП.

Первая — дальнобойщик уснул за рулем, поэтому выехал на встречную полосу. Вторая — аварию спровоцировал пешеход, потому что перебегал дорогу перед грузовиком, и водитель, чтобы избежать наезда, вынужден был направить фуру в отбойник.

Сейчас правоохранители изучают обстоятельства смертельной аварии.

Читайте
В Ровно произошло ДТП с участием трех авто - пострадали пять человек

Смертельное ДТП

24 мая стало известно, что в Киеве на Житомирской трассе фура врезалась в металлический отбойник, вылетела на встречную полосу и столкнулась с авто.

В результате этого транспортные средства загорелись.

Подробнее о ДТП в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Факты ICTV

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка