У Вінниці сталася ДТП з потерпілим, постраждав 13-річний хлопчик.

Позашляховик під час руху врізався у паркан, перекинувся та збив підлітка, який йшов у попутному напрямку до школи.

Закривавленого хлопчика звільнили з металевої пастки та госпіталізували. Нині він у реанімації. У нього пошкоджені нога, плече, але найстрашніше – травма голови. Дитину вже прооперували. Пацієнт перебуває у важкому стані.

За кермом перебувала 43-річна вінничанка. Вона була у стані алкогольного сп’яніння.

Жінку затримали, за травмування дитини у ДТП їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

ДТП у Києві

У Києві сталася смертельна ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем.

Унаслідок аварії три людини загинули, одну – госпіталізували.

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