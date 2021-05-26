PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Вінниці автомобіль збив дитину, водій перебувала у нетверезому стані

руль авто

У Вінниці сталася ДТП з потерпілим, постраждав 13-річний хлопчик.

Позашляховик під час руху врізався у паркан, перекинувся та збив підлітка, який йшов у попутному напрямку до школи.

Закривавленого хлопчика звільнили з металевої пастки та госпіталізували. Нині він у реанімації. У нього пошкоджені нога, плече, але найстрашніше – травма голови. Дитину вже прооперували. Пацієнт перебуває у важкому стані.

За кермом перебувала 43-річна вінничанка. Вона була у стані алкогольного сп’яніння.

Жінку затримали, за травмування дитини у ДТП їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте
Зіткнулися два авто: у ДТП під Полтавою травмувалися двоє дітей та жінка

ДТП у Києві

У Києві сталася смертельна ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем.

Унаслідок аварії три людини загинули, одну – госпіталізували.

Більше новин про ДТП читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка