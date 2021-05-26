У Вінниці сталася ДТП з потерпілим, постраждав 13-річний хлопчик.
Позашляховик під час руху врізався у паркан, перекинувся та збив підлітка, який йшов у попутному напрямку до школи.
Закривавленого хлопчика звільнили з металевої пастки та госпіталізували. Нині він у реанімації. У нього пошкоджені нога, плече, але найстрашніше – травма голови. Дитину вже прооперували. Пацієнт перебуває у важкому стані.
За кермом перебувала 43-річна вінничанка. Вона була у стані алкогольного сп’яніння.
Жінку затримали, за травмування дитини у ДТП їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
ДТП у Києві
У Києві сталася смертельна ДТП з вантажівкою та легковим автомобілем.
Унаслідок аварії три людини загинули, одну – госпіталізували.
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