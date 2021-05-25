В Киеве приговорили к трем годам заключения мужчину, который насиловал женщин в уборных торгового центра. Он свою вину не признал.

Два инцидента произошли в марте 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

— Мужчина в медицинской маске врывался в кабинки к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера, — сообщили в прокуратуре Киева.

Мужчина не признал свою вину. После изучения доказательств он уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал эти действия ради шутки.

Мужчину признали виновным в уголовных преступлениях по ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Также суд постановил выплатить потерпевшим женщинам по 30 тыс. грн.

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