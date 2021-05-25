PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Насиловал женщин в ТЦ: в Киеве мужчину приговорили к трем годам тюрьмы

Насиловал женщин в ТЦ: в Киеве мужчину приговорили к трем годам тюрьмы

В Киеве приговорили к трем годам заключения мужчину, который насиловал женщин в уборных торгового центра. Он свою вину не признал.

Два инцидента произошли в марте 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

— Мужчина в медицинской маске врывался в кабинки к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера, — сообщили в прокуратуре Киева.

Мужчина не признал свою вину. После изучения доказательств он уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал эти действия ради шутки.

Читайте
Изнасиловал 6-летнюю девочку: в Северодонецке задержали 48-летнего мужчину

Мужчину признали виновным в уголовных преступлениях по ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Также суд постановил выплатить потерпевшим женщинам по 30 тыс. грн.

Изнасилование в Полтавской области

Ранее в Полтавской области 25-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Он был соседом ребенка.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях Украины читайте в материалах Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка