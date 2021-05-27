Потоп біля Ocean Plaza в Києві – знову прорвало водопровід

Біля ТЦ Ocean Plaza в Києві знову потоп – стався прорив водопроводу на вулиці Антоновича, 176. На місці вже працюют аварійні служби.

Як повідомили в прес-службі Патрульній поліції, рух зараз перекрито.

У соцмережах очевидці діляться тим, що відбувається у торгового центру. На відео видно, що навпроти Ocean Plaza утворилося озеро прямо на проїжджій частині.

У Київпастрансі повідомили, що у зв’язку з цим затримується рух тролейбусів №1, 12, 50 і автобусів №20, 27, 51, 52 по вул. Антоновича 176 з технічних причин.

– Рух тролейбусів №1 організовано до площі Деміївська, №12 до вулиці Саперно-Слобідській, №50 до Деміївської площі, №43 без заїзду на Либідську площу. Рух автобусів №27, 51, 52 організовано на Деміївську площу, №20 курсує без заїзду на Либідську площу, через вул. Ковпака, – зазначили в компанії.

У КМДА повідомили, що комунальники почали відкачувати воду. Після цього триватимуть ремонтні роботи. Їх планують завершити протягом доби.Рух транспорту на місці аварії тимчасово обмежили.











Біля Ocean Plaza знову прорвало водопровід: рух транспорту обмежили / 3 фотографии

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм ввели в експлуатацію в 1987 році.

Прорив теплотраси біля Ocean Plaza

У січні 2020 року на Либідській в Києві прорвало теплотрасу біля Ocean Plaza.

Через це гарячою водою затопило дорогу і перший поверх торгового центру.

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