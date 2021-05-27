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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Нападали на далекобійників: в Одеській області затримали злочинне угруповання

Нападали на далекобійників: в Одеській області затримали злочинне угруповання

В Одеській області затримали злочинне угруповання, яке нападало на далекобійників з метою крадіжки грошей. Їх вже затримали.

Зловмисників затримали під час чергового нападу. У них вилучили ніж, газовий балончик, стяжки та балаклави.

Силовикам стало відомо про спробу організувати найближчим часом на трасі чергову засідку. Жертвою фігурантів повинен був стати водій фури, який їхав з Одеси в Запорізьку область і мав з собою 370 тис. грн.

– Щоб зупинити фуру, змовники ретельно підготувалися. Провели візуальне спостереження за автопідприємством, звідки прямував обраний ними об’єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури й перед світанком на території Херсонської області напали на водія, – повідомили в поліції. 

Слідчі оголосили фігурантам нападів про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України. Їм загрожує від семи до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Пограбування в Києві

На початку квітня в Києві 37-річний львів’янин викрав у перехожого чоловіка барсетку, в якій було 300 тис. грн.

Спочатку він вдарив жертву цеглиною по голові, а після крадіжки сів в автомобіль і втік з місця події. Злодія вдалося відшукати за допомогою камер відеоспостереження.

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