27 мая в Черкассах на улице Максима Зализняка из окна чуть не выпал 4-летний мальчик, пока мать зарабатывала на жизнь, оказывая интимные услуги.

Ребенок перегнулся через настежь открытое окно и выбрасывал игрушки на улицу. До приезда спецслужб очевидцы просили малыша спрятаться в комнату, но тот не реагировал.

Когда правоохранители зашли в помещение, четырехлетний мальчик находился дома без присмотра взрослых.

Полицейские быстро установили мать малолетнего, которая через час вернулась домой. Женщина рассказала, что в это время была на работе, но ее поведение показалось инспекторам подозрительным.

Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у 28-летней жительницы Черкас пакетик с порошкообразным веществом. По ее словам, это был амфетамин, который она употребляет.

Кроме того, женщина призналась, что часто оставляет сына одного, когда идет оказывать интимные услуги, зарабатывая таким образом на жизнь.

Правоохранители и работники службы по делам детей забрали ребенка у матери и передали его в Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей Теплый дом.

Медики установили, что у мальчика – болезненное состояние. Но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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В отношении матери черкасские полицейские составили административные протоколы по факту неуведомления о месте своего временного пребывания и невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

Пакетик с порошкообразным веществом следственно-оперативная группа изъяла на экспертизу.

Пока мать зарабатывала на жизнь интимом: в Черкассах едва не выпал из окна мальчик / 3 фотографии

Во Львове едва не выпала из окна 5-летняя девочка

Также сегодня, 27 мая, во Львове едва не выпала из окна 5-летняя девочка.

Мать уехала на работу, а ребенка оставила на подругу. Однако та отправилась по делам, закрыв девочку одну в квартире.

Малышку, которая плакала в окне на седьмом этаже, увидела местная жительница и вызвала патрульных.