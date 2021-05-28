27 травня в Черкасах на вулиці Максима Залізняка з вікна ледь не випав 4-річний хлопчик, доки мати заробляла на життя, надаючи інтимні послуги.

Дитина перехилилася через навстіж відчинене вікно й викидала іграшки на вулицю. До приїзду спецслужб очевидці просили малечу сховатися до кімнати, але та не реагувала.

Коли правоохоронці зайшли до помешкання, чотирирічний хлопчик був удома без нагляду дорослих.

Поліцейські швидко встановили матір малолітнього, яка за годину повернулася додому. Жінка розповіла, що в цей час була на роботі, однак її поведінка здалась інспекторам підозрілою.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у 28-річної черкащанки пакетик із порошкоподібною речовиною. За її словами, це був амфетамін, який вона вживає.

Окрім того, жінка зізналася, що часто залишає сина самого, коли йде надавати інтимні послуги, заробляючи таким чином на життя.

Правоохоронці та працівники служби у справах дітей забрали дитину в матері та передали її до Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Теплий дім.

Медики встановили, що хлопчик має хворобливий стан. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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Стосовно матері черкаські поліцейські склали адміністративні протоколи за фактом неповідомлення про місце свого тимчасового перебування та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Пакетик із порошкоподібною речовиною слідчо-оперативна група вилучила на експертизу.

Поки мати заробляла на життя інтимом: у Черкасах ледь не випав з вікна хлопчик / 3 фотографии

У Львові ледь не випала з вікна 5-річна дівчинка

Також сьогодні, 27 травня, у Львові ледь не випала з вікна 5-річна дівчинка.

Мати поїхала на роботу, а дитину залишила на подругу. Однак та подалася в справах, зачинивши дівчинку саму в квартирі.

Малечу, яка плакала у вікні на сьомому поверсі, побачила місцева жителька та викликала патрульних.