Во Львове местная жительница вызвала патрульных, когда увидела в окне на седьмом этаже в доме по улице Стрыйской плачущую девочку.

Правоохранители, прибыв на вызов, вычислили номер квартиры и начали стучать и звонить в двери.

Инспекторы уговаривали ребенка открыть им. Девочка рассказала, что ее зовут Карина, сообщила, что ей исполнилось пять лет и все-таки впустила патрульных в квартиру.

Выяснилось, что ребенок был дома один, а в комнате в это время было настежь открыто окно.

У девочки был мобильный телефон, поэтому патрульные смогли позвонить ее маме.

Женщина рассказала, что оставила ребенка на подругу, которая арендует это жилье, а сама поехала на работу.

Впоследствии подруга ушла по делам, закрыв девочку в квартире.

Патрульные присмотрели за ребенком до приезда матери и вызвали работников сектора ювенальной превенции.

В Киеве мужчина стоял на карнизе 12 этажа

25 мая в Киеве патрульные спасли пожилого мужчину, который стоял на карнизе 12 этажа жилого дома на улице Ревуцкого.

Полицейские смогли попасть в помещение после того, как спасатели срезали дверь.

Мужчину затащили в квартиру, вызвали медиков и его родственников. Объяснить свое поведение пострадавший не смог.

Подробнее о том, как в Киеве спасали мужчину, который стоял на карнизе 12 этажа, читайте в материале Фактов ICTV.