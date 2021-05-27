У Львові місцева жителька викликала патрульних, коли побачила, що у вікні на сьомому поверсі в будинку по вулиці Стрийській плаче дівчинка.

Правоохоронці, прибувши на виклик, вирахували номер квартири й почали стукати та дзвонити в двері.

Інспектори вмовляли дитину відчинити їм. Дівчинка розповіла, що її звати Карина, повідомила, що їй виповнилось п’ять років і зрештою таки впустила патрульних до квартири.

З’ясувалось, що дитина була вдома сама, а в кімнаті в цей час було навстіж відчинене вікно.

У дівчинки був мобільний телефон, тому патрульні змогли зателефонувати її мамі.

Жінка розповіла, що залишила дитину на подругу, яка орендує це житло, а сама поїхала на роботу.

Згодом подруга пішла у справах, зачинивши дівчинку в квартирі.

Патрульні пригледіли за дитиною до приїзду матері та викликали працівників сектору ювенальної превенції.

У Києві чоловік стояв на карнизі 12 поверху

25 травня в Києві патрульні врятували літнього чоловіка, який стояв на карнизі 12 поверху житлового будинку на вулиці Ревуцького.

Поліцейські змогли потрапити до приміщення після того, як рятувальники зрізали двері.

Чоловіка затягли в квартиру, викликали медиків та його родичів. Пояснити свою поведінку потерпілий не зміг.

Детальніше про те, як у Києві рятували чоловіка, який стояв на карнизі 12 поверху, читайте в матеріалі Фактів ICTV.