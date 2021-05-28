Вдарив друга ножем в груди: поліція затримала 65-річного чоловіка

У Києві поліція оголосила підозру чоловіку, який вдарив свого друга ножем у груди.

Чоловіки зібрались на застілля, під час якого між ними виникла сварка. У ході сварки один з них схопив ніж та вдарив опонента в груди, потерпілого госпіталізували у важкому стані, а злочинця затримали.

До поліції звернувся місцевий мешканець, який знайшов свого знайомого пораненим, коли прийшов до нього в гості.

Поліція з’ясувала, що нападнику 65 років і він вже притягався до кримінальної відповідальності

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 про умисне тяжке тілесне ушкодження. За нею затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

Проткнув легені ножем

На Львівщині чоловік вбив ножем власну дружину під час сімейної сварки.

Лезо ножа пошкодило жінці легені, але чоловік не звернувся до медиків, а спробував самостійно допомогти дружині.

Жінка у свою чергу не повідомила нікому про цей випадок, а через кілька днів померла.