Доставали спасатели: на Кировоградщине мужчина упал в четырехметровый погреб

На Кировоградщине мужчина упал в погреб и не мог самостоятельно выбраться. Поэтому на помощь пострадавшему приехали спасатели.

Происшествие произошло в городе Знаменка на улице Ломоносова 30 мая в 11.20.

Так, к спасателям обратились с просьбой помочь мужчине, который упал в погреб. Ведь не было возможности вытащить его самостоятельно.

Как рассказали в ГСЧС, глубина погреба составляла четыре метра.

Вследствие бойцы 18-й ДПРЧ вытащили пострадавшего. Он не нуждался в медицинской помощи. Состояние здоровья удовлетворительное.

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Спасение на Полтавщине

Недавно в Полтавской области шестилетний мальчик во время того, как играл во дворе, упал на перевернутый металлический стул.

В результате чего ножка стула проткнула мальчику шею. Пришлось вызывать спасателей. Они срезали металлическую конструкцию.