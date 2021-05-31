Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Доставали спасатели: на Кировоградщине мужчина упал в четырехметровый погреб

Чоловік впав у погріб

На Кировоградщине мужчина упал в погреб и не мог самостоятельно выбраться. Поэтому на помощь пострадавшему приехали спасатели.

Происшествие произошло в городе Знаменка на улице Ломоносова 30 мая в 11.20.

Так, к спасателям обратились с просьбой помочь мужчине, который упал в погреб. Ведь не было возможности вытащить его самостоятельно.

Как рассказали в ГСЧС, глубина погреба составляла четыре метра.

Вследствие бойцы 18-й ДПРЧ вытащили пострадавшего. Он не нуждался в медицинской помощи. Состояние здоровья удовлетворительное.

Доставали спасатели: на Кировоградщине мужчина упал в четырехметровый погреб

Читайте
В Бахмуте ребенок упал с третьего этажа недостроя

Спасение на Полтавщине

Недавно в Полтавской области шестилетний мальчик во время того, как играл во дворе, упал на перевернутый металлический стул.

В результате чего ножка стула проткнула мальчику шею. Пришлось вызывать спасателей. Они срезали металлическую конструкцию.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка