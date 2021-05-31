Доставали спасатели: на Кировоградщине мужчина упал в четырехметровый погреб

На Кировоградщине мужчина упал в погреб и не мог самостоятельно выбраться. Поэтому на помощь пострадавшему приехали спасатели.
Происшествие произошло в городе Знаменка на улице Ломоносова 30 мая в 11.20.
Так, к спасателям обратились с просьбой помочь мужчине, который упал в погреб. Ведь не было возможности вытащить его самостоятельно.
Как рассказали в ГСЧС, глубина погреба составляла четыре метра.
Вследствие бойцы 18-й ДПРЧ вытащили пострадавшего. Он не нуждался в медицинской помощи. Состояние здоровья удовлетворительное.
Спасение на Полтавщине
Недавно в Полтавской области шестилетний мальчик во время того, как играл во дворе, упал на перевернутый металлический стул.
В результате чего ножка стула проткнула мальчику шею. Пришлось вызывать спасателей. Они срезали металлическую конструкцию.