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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Ніжка стільця проштрикнула шию: на Полтавщині врятували 6-річного хлопчика

Ніжка стільця проштрикнула шию

У Полтавській області шестирічний хлопчик ледь не загинув у дворі власного будинку.

Дитина просто гралися на подвір’ї і упала на перевернутий металічний стілець.

Його ніжка проштрикнула хлопчику шию. Довелося викликати рятувальників. Вони зрізали металеву конструкцію.

Травмовану дитину передали медикам. Попереду операція із видалення небезпечного предмета.

У ДСНС просять батьків відповідально ставитися до безпеки свої дітей, щоб не повторювалися такі випадки.

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Наприкінці 2020 року у Кременчуці Полтавській області через вибух петарди травмувалася 10-річна дівчинка – вона вибухнула в руках дитини.

У дівчинки відірвало третій та четвертий пальці на лівій руці, а на першому пальці – рвана рана.

За даними слідчих, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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