Ніжка стільця проштрикнула шию: на Полтавщині врятували 6-річного хлопчика

У Полтавській області шестирічний хлопчик ледь не загинув у дворі власного будинку.
Дитина просто гралися на подвір’ї і упала на перевернутий металічний стілець.
Його ніжка проштрикнула хлопчику шию. Довелося викликати рятувальників. Вони зрізали металеву конструкцію.
Травмовану дитину передали медикам. Попереду операція із видалення небезпечного предмета.
У ДСНС просять батьків відповідально ставитися до безпеки свої дітей, щоб не повторювалися такі випадки.
Наприкінці 2020 року у Кременчуці Полтавській області через вибух петарди травмувалася 10-річна дівчинка – вона вибухнула в руках дитини.
У дівчинки відірвало третій та четвертий пальці на лівій руці, а на першому пальці – рвана рана.
За даними слідчих, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки.