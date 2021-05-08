Ніжка стільця проштрикнула шию: на Полтавщині врятували 6-річного хлопчика

У Полтавській області шестирічний хлопчик ледь не загинув у дворі власного будинку.

Дитина просто гралися на подвір’ї і упала на перевернутий металічний стілець.

Його ніжка проштрикнула хлопчику шию. Довелося викликати рятувальників. Вони зрізали металеву конструкцію.

Травмовану дитину передали медикам. Попереду операція із видалення небезпечного предмета.

У ДСНС просять батьків відповідально ставитися до безпеки свої дітей, щоб не повторювалися такі випадки.

Наприкінці 2020 року у Кременчуці Полтавській області через вибух петарди травмувалася 10-річна дівчинка – вона вибухнула в руках дитини.

У дівчинки відірвало третій та четвертий пальці на лівій руці, а на першому пальці – рвана рана.

За даними слідчих, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки.