Убийство на Житомирщине

В городе Бердичев Житомирской области компания из троих человек убила мужчину, у которого они попросили закурить. Мужчина на велосипеде возвращался из города домой.

Трое подозреваемых — двое мужчин и одна женщина, отдыхали на окраине города. Мужчину, который проезжал мимо, они попросили прикурить сигарету. Затем пригласили его выпить — он согласился. Когда мужчина охмелел, высказался о внешности женщины. После этого началась ссора, которая закончилась убийством.

Двое мужчины ухватились за молоток и топор, начав бить Юрия по голове. Когда поняли, что он мертв, забрали его велосипед и ушли.

Вскоре их разыскала полиция. Компания призналась в убийстве. Свой поступок объяснили тем, что потерпевший сказал неприятные им слова. Женщина, из-за которой началась драка, заявила, что мужчина ее обозвал.

— Начался конфликт из-за того, что он меня обозвал. Андрей его бил, Олег его разнял. Дело в том, что потом началось еще хуже — ударила я его топором, — сообщила она.

К слову, все подозреваемые злоупотребляют алкоголем. На жизнь они зарабатывали, собирая металлолом, поэтому имели при себе орудия убийства.

Прокурор просит взять под стражу всех троих подозреваемых, без права внесения залога. Компания теперь имеет шанс провести за решеткой остаток своей жизни.