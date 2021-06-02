У місті Бердичів Житомирської області компанія з трьох осіб вбила чоловіка, у якого вони попросили закурити. Чоловік на велосипеді повертався з міста додому.

Троє підозрюваних – двоє чоловіків і одна жінка, відпочивали на околиці міста. Чоловіка, який проїжджав повз, вони попросили прикурити цигарку. Потім запросили його випити – він погодився. Коли чоловік захмелів, висловився про зовнішність жінки. Після цього почалася сварка, яка закінчилася вбивством.

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Двоє чоловіків вхопилися за молоток і сокиру, почавши бити Юрія по голові. Коли зрозуміли, що він мертвий, забрали його велосипед і пішли.

Незабаром їх розшукала поліція. Компанія зізналася у вбивстві. Свій вчинок пояснили тим, що потерпілий сказав неприємні їм слова. Жінка, через яку почалася бійка, заявила, що чоловік її обізвав.

– Почався конфлікт через те, що він мене обізвав. Андрій його бив, Олег їх розійняв. Справа в тому, що потім почалося ще гірше – вдарила я його сокирою, – повідомила вона.

До слова, всі підозрювані зловживають алкоголем. На життя вони заробляли, збираючи металолом, тому мали з собою знаряддя вбивства.

Прокурор просить взяти під варту всіх трьох підозрюваних без права внесення застави. Компанія тепер має шанс провести за ґратами решту свого життя.

Вбивство на Житомирщині

На початку травня в Житомирській області сталося жорстоке убивство чоловіка. Поліцейські майже відразу затримали підозрюваних у розправі.

Жінка знайшла свого співмешканця Михайла побитим у дворі. За її словами, на ньому не було живого місця від синців.

Жінка відразу викликала швидку та поліцію, але Михайло помер до їх приїзду.