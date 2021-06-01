Закрив очі на самозахоплення землі: на Харківщині затримали чиновника Держгеокадастру

Начальник одного з відділів Держгеокадастру Харківської області за хабар в 20 тис. грн пообіцяв місцевому жителю закрити очі на самозахоплення кількох земельних ділянок.
Як повідомили в прокуратурі Харківщини, зазначені наділи, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, розташовані в селі Мар’їно Богодухівського району.
Чиновник отримав хабар 24 травня і в той же день правоохоронці виявили гроші під час обшуку в його автомобілі, розповів глава місцевої прокуратури Аміль Омаров.
Співробітникові Геокадастру оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Одержання чиновником неправомірної вигоди) КК України.
Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати державні посади на строк до трьох років.
Прокуратура просить суд усунути підозрюваного від посади, а також обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Затримання керівників Кончі-Заспи та Голосіївського парку
Минулого тижня в Києві арештували керівників КП Лісопаркове господарство Конча-Заспа та Національного природного парку Голосіївський.
Чоловіків було затримано за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Джерело: Прокуратура Харкова
Фото: Прокуратура Харкова