Начальник одного з відділів Держгеокадастру Харківської області за хабар в 20 тис. грн пообіцяв місцевому жителю закрити очі на самозахоплення кількох земельних ділянок.

Як повідомили в прокуратурі Харківщини, зазначені наділи, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, розташовані в селі Мар’їно Богодухівського району.

Чиновник отримав хабар 24 травня і в той же день правоохоронці виявили гроші під час обшуку в його автомобілі, розповів глава місцевої прокуратури Аміль Омаров.

Співробітникові Геокадастру оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Одержання чиновником неправомірної вигоди) КК України.

Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати державні посади на строк до трьох років.

Прокуратура просить суд усунути підозрюваного від посади, а також обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Закрив очі на самозахоплення землі: на Харківщині затримали чиновника Держгеокадастру / 2 фотографии

Затримання керівників Кончі-Заспи та Голосіївського парку

Минулого тижня в Києві арештували керівників КП Лісопаркове господарство Конча-Заспа та Національного природного парку Голосіївський.

Чоловіків було затримано за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Прокуратура Харкова

Фото: Прокуратура Харкова