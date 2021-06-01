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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Залишилося двоє дітей: у Кривому Розі померла вагітна, яку підпалив її хлопець

Залишилося двоє дітей: у Кривому Розі померла вагітна, яку підпалив її хлопець

У реанімації Кривого Рогу померла 21-річна вагітна, яку підпалив її 17-річний співмешканець.

Інформацію підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції.

Жінку на 17-му тижні вагітності з опіками обличчя, тіла, рук, ніг та дихальних шляхів різного ступеня госпіталізували 26 травня. Загалом у постраждалої було уражено близько 70% тіла.

За життя вагітної майже тиждень боролися лікарі, однак врятувати її не вдалося. У загиблої залишилось двоє дітей. Ними займаються працівники ювенальної превенції.

Підпал вагітної в Кривому Розі

26 травня в одній з квартир у Довгинцівському районі Кривого Рогу 17-річний хлопець під час сварки облив свою 21-річну співмешканку легкозаймистою рідиною й підпалив.

Потім чоловік попросив сусідів викликати швидку, зазначивши, що його вагітна подруга обпеклася, і втік з квартири.

Правоохоронці згодом розшукали й затримали зловмисника.

28 травня йому обрали запобіжний захід на час розслідування. Наразі 17-річний зловмисник перебуває під вартою.

Детальніше про підпал вагітної в Кривому Розі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: one.kr.ua

Фото: Pexels

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