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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Из-за гроз и сильных ветров 50 населенных пунктов остались без света

гроза, негода, дощ, погода

В Украине начало лета в 2021 году оказался мрачным, холодным и дождливым. Во всех регионах уже второй день подряд наблюдается резкое снижение температуры и осадки.

В результате такой непогоды без электроэнергии остались 50 населенных пунктов в трех областях Украины.

По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на утро 2 июня из-за осложненных погодных условий, а именно: порывы ветра и грозы — обесточены 50 населенных пунктов в трех областях.

В общем без света остались Днепропетровская (38), Донецкая (6) и Запорожская (6) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Погода на июнь

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала спрогнозировала, что до середины июня температурные показатели на территории страны будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на Юге.

Она отметила, что в начале лета будет довольно прохладная и пасмурная погода.

Подробнее о том, какой будет погода в июне в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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