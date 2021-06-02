В Украине начало лета в 2021 году оказался мрачным, холодным и дождливым. Во всех регионах уже второй день подряд наблюдается резкое снижение температуры и осадки.

В результате такой непогоды без электроэнергии остались 50 населенных пунктов в трех областях Украины.

По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на утро 2 июня из-за осложненных погодных условий, а именно: порывы ветра и грозы — обесточены 50 населенных пунктов в трех областях.

В общем без света остались Днепропетровская (38), Донецкая (6) и Запорожская (6) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Погода на июнь

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала спрогнозировала, что до середины июня температурные показатели на территории страны будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на Юге.

Она отметила, что в начале лета будет довольно прохладная и пасмурная погода.

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